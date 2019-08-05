Избитую в Ингушетии девочку подготовили к ампутации руки

Избитой в Ингушетии семилетней девочке после первоочередного этапа лечения проведут операцию по ампутации правой руки.

«Первоочередной этап в лечении мы прошли, это большой путь. Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции. Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр», – сказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщает ТАСС. Он отметил, что угрозы ампутации левой руки нет.

4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже ребенок был направлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у девочки диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Медикам не удалось спасти правую руку пострадавшей, было принято решение ампутировать конечность, когда общее состояние девочки улучшится.



Обвинение в избиении было предъявлено тете девочки.