Избитой девочке из Ингушетии решили ампутировать руку

Московские медики готовят избитую семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу Ажигову к экономной операции по ампутации правой руки.

По словам руководителя НИИ детской хирургии и травматологии в Москве Леонида Рошаля, ребенка лечат комплексно. За ее состоянием постоянно наблюдают реаниматологи, хирурги, реабилитологи, передает «Российская газета».

«В связи с тяжелым состоянием девочки она изначально была на искусственной вентиляции легких. Причина – в остром ишемическом повреждении верхних конечностей и развитии интоксикации из-за этого. Распад мышц мог привесит к развитию острого повреждения почек. Сейчас ребенка готовят к операции», – рассказала врач-анестезиолог-реаниматолог Екатерина Глебова.

Врачи отмечают, что состояние ребенка удалось стабилизировать, в том числе снизились показатели интоксикации, хотя изначально они были повышены в 13 раз.

Однако ампутацию омертвевших тканей правой руки все-таки придется провести, это произойдет примерно через неделю.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

Позже девочка была доставлена в Москву в НИИ Рошаля, где у нее обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника. Там также сообщали об улучшении в левой руке, но «диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти». Однако лечащий врач в разговоре с зампостпреда Ингушетии сказал, что ампутации, «возможно, удастся избежать».

По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, позже ее арестовали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.