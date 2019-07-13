Появилась надежда сохранить избитой девочке из Ингушетии руку

Заместитель постпреда Ингушетии при президенте России Адам Бузуртанов навестил избитую семилетнюю Аишу Ажигову, которая находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

В Instagram постпредства сообщается, что Бузуртанов поговорил с лечащим врачом ребенка Александром Брянцевым, который сообщил о стабильном состоянии девочки и «небольшом улучшении в кровоснабжении правой руки».

Сообщается, что ампутации, «возможно, удастся избежать».

«Девочка в хорошем настроении, улыбается», – говорится в сообщении.

Сама девочка сказала, что «чувствует себя нормально». За ребенком ухаживает медсестра из Ингушетии.

8 июля уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочке придется ампутировать правую кисть.