У избитой девочки из Ингушетии нашли старые переломы и травмы позвоночника

При обследовании избитой семилетней девочки из Ингушетии врачи обнаружили у ребенка старые переломы ребер и травмы позвоночника, сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По словам педиатра, доставленную в НИИ девочку сразу осмотрели травматологи, нейрохирурги, общие хирурги и реаниматологи, передает РИА «Новости».

«При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьезные повреждения в области кисти – за нее нужно бороться. (..) Сейчас мы провели только первые исследования, и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка и нашли травму позвоночника, несколько позвонков. Но эти все вещи, которые не требуют хирургического лечения. Сейчас у нас будет продолжаться диагностический процесс», – сказал Рошаль.

В то же время, по его словам, «с уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток [в области кисти ребенка] нарушен очень значительно».

Рошаль отметил, что первым делом необходимо стабилизировать состояние девочки, а потом везти ребенка в операционную. Врач заверил, что в НИИ есть все необходимое для лечения, в том числе квалифицированный персонал.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию, постаравшись спасти сильно поврежденную руку ребенка, после чего самолетом отправили девочку в Москву в сопровождении реаниматологов и детского омбудсмена Ингушетии.

По подозрению в жестоком избиении ребенка задержана ее тетя. По факту произошедшего СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело.