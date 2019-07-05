По подозрению в жестоком избиении девочки в Ингушетии задержана ее тетя

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

Погибшие гидронавты выполняли настолько секретную миссию, что известно о ней станет лишь через многие годыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Пока высокая комиссия выясняет подробности и причины трагедии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, с имен погибших подводников был снят гриф секретности. Журналистам удалось выяснить, что офицеры, проявившие героизм и отдавшие жизни ради спасения лодки и экипажа, участвовали в уникальных морских операциях, а «на гражданке» были любящими отцами и мужьями. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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          • Нет

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            По подозрению в жестоком избиении девочки в Ингушетии задержана ее тетя

            5 июля 2019, 10:48

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Следственные органы Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее родную тетю, которая является опекуном пострадавшей.

            «По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка», – сообщили в региональном СУ СК РИА «Новости».

            Там уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

            Ранее девочку прооперировали в Ингушетии. «Только что закончилась операция. Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное», – сообщала уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Чахкиева в Instagram.

            «Сейчас решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву, в клинику Леонида Рошаля. Все возможное для скорейшей перевозки ребенка предпринимает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова», – добавила Чахкиева, комментируя произошедшее агентству.

            Ситуацию контролирует и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он заявил, что власти республики готовы оказать девочке необходимую помощь. «Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле», – передает его слова пресс-служба.

            Также сообщается, что дети опекунов избитой девочки отправлены в реабилитационный центр. «Опекавшая девочку женщина – ее тетя, у нее супруг – сотрудник полиции. У них двое своих детей. Вчера мы перевели их в реабилитационный центр, так как они могли получить психологические травмы», – сказала Чахкиева.

            4 июля 2019 года в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

            Ранее сообщалось, что органы опеки Крыма занялись делом об избиении 14-летней школьницы сверстниками.


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