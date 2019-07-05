По подозрению в жестоком избиении девочки в Ингушетии задержана ее тетя

Следственные органы Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки задержали ее родную тетю, которая является опекуном пострадавшей.

«По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка», – сообщили в региональном СУ СК РИА «Новости».

Там уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее девочку прооперировали в Ингушетии. «Только что закончилась операция. Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили. Будем надеяться на милость Всевышнего. Врачи со своей стороны сделали все возможное», – сообщала уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Чахкиева в Instagram.

«Сейчас решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву, в клинику Леонида Рошаля. Все возможное для скорейшей перевозки ребенка предпринимает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова», – добавила Чахкиева, комментируя произошедшее агентству.

Ситуацию контролирует и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он заявил, что власти республики готовы оказать девочке необходимую помощь. «Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого. Ход расследования уголовного дела буду держать на контроле», – передает его слова пресс-служба.

Также сообщается, что дети опекунов избитой девочки отправлены в реабилитационный центр. «Опекавшая девочку женщина – ее тетя, у нее супруг – сотрудник полиции. У них двое своих детей. Вчера мы перевели их в реабилитационный центр, так как они могли получить психологические травмы», – сказала Чахкиева.

4 июля 2019 года в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что органы опеки Крыма занялись делом об избиении 14-летней школьницы сверстниками.