Органы опеки Крыма занялись делом об избиении школьницы сверстниками

Органы опеки Крыма изучают обстоятельства избиения 14-летней школьницы сверстниками, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

«Органы опеки Керчи ждут результатов (судебно-медицинской экспертизы), планируется собрать комиссию по делам несовершеннолетних», – цитируют Клюеву РИА «Новости».

По ее словам, от матери девочки не поступали никакие жалобы по факту инцидента.

Также Клюева отметила, что делом занимаются правоохранительные органы, поскольку учебный год уже завершен.

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После проверки будет принято решение, возбуждать уголовное или административное производство, подчеркнула омбудсмен.

Ранее 12 школьников избили 14-летнюю одноклассницу и сняли все на видео. Девочка находится в больнице, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.