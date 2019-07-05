Жестоко избитая девочка из Ингушетии доставлена в Москву

Семилетняя девочка из Ингушетии, получившая серьезные травмы в результате избиения, авиарейсом из Магаса доставлена в московский аэропорт Шереметьево для последующей транспортировки в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщил представитель Минздрава Ингушетии.

В Минздраве Ингушетии сообщили, что самолет с ребенком только что приземлился в Шереметьево, полет прошел нормально, передает ТАСС.

«Состояние девочки стабильное, тяжелое, ее перевозят в клинику Рошаля», – сказал представитель министерства.

В четверг в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в тяжелом состоянии. Ребенка прооперировали, после чего было принято решение о переводе девочки в столичную клинику. По факту произошедшего СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело.

По подозрению в жестоком избиении девочки в Ингушетии задержана ее тетя.