Врачи сообщили о необходимости ампутировать кисть избитой девочке из Ингушетии

Прошлые оптимистичные прогнозы врачей не оправдались: избитой семилетней девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», – приводит «Интерфакс» слова Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что избитая девочка со множеством травм находится в тяжелом состоянии без улучшений.