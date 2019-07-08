Врачи сообщили о необходимости ампутировать кисть избитой девочке из Ингушетии

Взгляд
8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

За провокацией на телеканале «Рустави 2» стоит Михаил Саакашвили, считают экспертыФото: кадр из видео
Оскорбления ведущего телеканала «Рустави 2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Внутренний Гонконг есть в каждой стране

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ни ущемление свобод, ни западное вмешательство не являются глубинным корнем попытки революции на особой территории Китая. Это ни что иное, как борьба глобалистов и «граждан мира» против национального государства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

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          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
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            Врачи сообщили о необходимости ампутировать кисть избитой девочке из Ингушетии

            8 июля 2019, 16:12

            Текст: Анастасия Норина

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            Прошлые оптимистичные прогнозы врачей не оправдались: избитой семилетней девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

            «Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», – приводит «Интерфакс» слова Кузнецовой.

            Ранее сообщалось, что избитая девочка со множеством травм находится в тяжелом состоянии без улучшений.


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