Врачи сообщили о тяжелом состоянии избитой девочки из Ингушетии

Состояние избитой в Назрани девочки по-прежнему тяжелое, улучшения нет, сообщает пресс-служба московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Состояние ребенка остается тяжелым. Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы НИИ.

Напомним, в четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию для спасения руки девочки. После этого ее отправили самолетом в Москву.

У ребенка также обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника. Родители найдены, арестована тетка пострадавшей.