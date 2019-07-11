В НИИ Рошаля рассказали об изменении состояния избитой в Ингушетии девочки

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля сообщили, что состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она стала активнее и начала лучше есть.

«Самочувствие улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженное. Комплексная терапия продолжается», – сообщили в пресс-службе НИИ Рошаля РИА «Новости».

Ранее в НИИ Рошаля отмечали, что у девочки наметились улучшения в левой руке, но «диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти».

«Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет, что важно для определения уровня резекции. Заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба. Сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки», – сказано на сайте института детской хирургии.

Напомним, 4 июля 2019 года в детскую больницу Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, позже ее арестовали на два месяца.

Девочка была доставлена в Москву в НИИ Рошаля, где у нее обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.

После данного случая Ингушские депутаты предложили ужесточить наказание за избиение детей.