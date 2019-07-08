Ингушские депутаты захотели ужесточить законы после избиения семилетней девочки

Депутаты народного собрания Ингушетии планируют пересмотреть правовые нормы для предотвращения случаев, подобных ситуации с избиением семилетней девочки, сообщил депутат собрания Ильяс Богатырев.

«Нами будет произведен мониторинг действующего законодательства и будут кое-какие изменения внесены, если мы придем к выводу что те или иные моменты надо изменить или ужесточить. Это будет в рамках регионального законодательства, которое не может противоречить федеральному законодательству. Но в рамках допустимого, мы сделаем все возможное», – сказал Богатырев, передает ТАСС.

Он отметил, что случай с избиением ребенка вызвал шок у жителей всего региона.

«Для Ингушетии это вопиющий случай, повергший в шок. В нашем регионе нет детских домов, потому что даже если оба родителя погибли, то детей на попечение забирал тейп, то есть социальные институты народные у нас работают и таких случаев еще не было. Я даже не знаю, как комментировать эту ситуацию, это чудовищно», – сказал парламентарий.

Напомним, в четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм.

Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили. Кроме того, у ребенка обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника. Состояние девочки остается тяжелым.

Родители девочки найдены. Арестована тетка пострадавшей. Выяснилось, что ее супруг является сотрудником полиции.