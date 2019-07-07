Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским

Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Он также сообщил, что у семьи не было нужды, передает «Интерфакс».

Мургустов добавил, что мать девочки состояла на профилактическом учете в 2017 году, когда Аиша Ажигова была в ее семье. В течение года она состояла на учете как неблагополучная семья, потом с учета семья была снята.

Однако затем женщина отказалась от ребенка и решила передать его родственникам мужа.

В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию для спасения руки девочки. После этого ее отправили самолетом в Москву. У ребенка также обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника.

Родители девочки найдены, арестована тетка пострадавшей.

Состояние девочки пока не улучшается, возможна ампутация руки.