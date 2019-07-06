Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии

Местонахождение родителей девочки из Ингушетии, которая в результате жестокого избиения получила серьезные травмы, установлено, сообщил представитель следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

«Местонахождение отца и матери установлено, обоих допрашивают», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, тетю девочки, подозреваемую в нанесении ребенку побоев, проверят на употребление наркотиков и вменяемость.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию, постаравшись спасти сильно поврежденную руку ребенка, после чего самолетом отправили девочку в Москву.

При обследовании ребенка в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля у девочки обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.