Арестована подозреваемая в жестоком избиении девочки из Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю семилетней девочки, которую подозревают в избиении ребенка, сообщили в региональном СУ СК.

«Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемую на два месяца», – приводит РИА «Новости» сообщение СК.

Женщину подозревают по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего (статья 111 УК РФ). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Арестованная приходится пострадавшему ребенку тетей по линии отца. Сообщается, что она воспитывала девочку без оформления каких-либо документов.

Ранее были найдены родители избитой девочки из Ингушетии.

Напомним, в четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию, постаравшись спасти сильно поврежденную руку ребенка, после чего самолетом отправили девочку в Москву.

При обследовании ребенка в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля у девочки обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.