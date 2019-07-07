Анонсировано «тяжелое решение» для избитой девочки из Ингушетии

Состояние девочки из Ингушетии, получившей серьезные травмы при избиении, остается тяжелым, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова пообщалась с докторами ребенка и призналась, что у нее болит душа из-за происходящего с девочкой. «Скорее всего, придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет», – приводит ее слова ТАСС.

«Но нужно бороться дальше», – подчеркнула Кузнецова.

Врачи спасли левую руку ребенка. Операцию по восстановлению правой руки девочки пока отложили. Кроме того, у ребенка обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника.

Родители девочки найдены. Арестована тетка пострадавшей. Выяснилось, что ее супруг является сотрудником полиции.