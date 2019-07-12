Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Тете семилетней девочки, которая подозревалась в избиении ребенка, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ингушетии предъявлено обвинение в отношении ранее задержанной Ганиевой М. Ю. о причинении тяжкого вреда здоровью 7-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего», – сказано в сообщении СК России по Ингушетии.

Отмечается, что в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года обвиняемая «систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу».

Напомним, 4 июля 2019 года в детскую больницу Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений. СК России по Ингушетии возбудил уголовное дело.

По подозрению в избиении ребенка была задержана ее тетя, позже ее арестовали на два месяца.

Девочка была доставлена в Москву в НИИ Рошаля, где у нее обнаружилистарые переломы ребер и травмы позвоночника. Там также сообщали, об улучшении в левой руке, но «диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти».

После данного случая Ингушские депутаты предложили ужесточить наказание за избиение детей.