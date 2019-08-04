Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные Ирана задержали в Персидском заливе иностранный танкер, который шел с контрабандным топливом в Арабские страны.

Судно задержано около острова Фарси. На нем находилось 700 тыс. литров контрабандного топлива, передает ТАСС.

Также задержано семь иностранных моряков.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения военных.

Среди членов экипажа оказались трое россиян.