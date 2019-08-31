Сестра убитого в Башкирии мальчика рассказала о трагедии

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, которая ранее призналась в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Девочка призналась, что в тот день ее мама пила, а брат сильно плакал. Однако ночью крики мальчика внезапно прекратились и в доме стало тихо, передает UfacityNews.ru со ссылкой на соседей семьи.

Напомним, 28-летняя жительница башкирского села Исмаилово сообщила в полицию о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

Спустя двое суток ребенка нашли мертвым. Следователям женщина призналась в убийстве. В Следственном комитете сообщали, что она задушила ребенка и закопала тело, обернутое в одеяльце.

Позже она объяснила свой поступок материальными трудностями.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом происшествии.