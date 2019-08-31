Признавшаяся в убийстве ребенка жительница Башкирии объяснила свой поступок

Подозреваемая в убийстве годовалого сына жительница Башкирии в ходе допроса объяснила, что толкнуло ее на преступление.

По информации «Московского комсомольца», женщина сообщила следователям, что испытывала материальные трудности.

По данным в базе Федеральной службы судебных приставов, за ней числятся три долга, самый крупный из которых составляет 55 тыс. рублей. Знакомые женщины уверяют, что на самом деле долгов у нее намного больше.

Бывшая свекровь подозреваемой рассказала порталу UFA1 о причине расставания женщины с ее сыном – отцом убитого мальчика. «Она мне говорит, что он детям мало внимания уделяет, не ходит с ними в театры, на аттракционы не водит. Я говорю: «Времена такие, мужчине надо содержать семью, зарабатывать». А она: «А детям что я скажу? Что он работал?» – пересказала их разговор свекровь.

При этом, по ее словам, ее бывшая невестка была хорошей матерью, она содержала дом в чистоте, ухаживала за детьми.

Напомним, 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Спустя двое суток ребенка нашли мертвым. Следователям женщина призналась в убийстве. В Следственном комитете сообщали, что она задушила ребенка и закопала тело, обернутое в одеяльце.