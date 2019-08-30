Названо число одобряющих четырехдневную рабочую неделю россиян

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

По данным исследования ФОМ, 53% россиян одобрили переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением той же заработной платы, что и при пятидневке. Большинство из них – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (74%). Однако 34% отнеслись к такой идее отрицательно, а 14% затруднились ответить на этот вопрос, передает РИА «Новости».

Те, кто высказался в поддержку идеи, среди преимуществ отметили возможность меньше работать и больше отдыхать (22%), больше времени проводить с семьей и детьми (12%), а 6% собираются потрать свободное время на устройство личной жизни. Однако респонденты, которые относятся отрицательно к сокращению рабочей недели, ответили, что из-за этого могут уменьшиться доходы (9%).

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Также 44% опрошенных думают, что переход на четырехдневную рабочую неделю не повлияет на эффективность российской экономики, 33% считают, что она снизится, а 7% полагают, что вырастет.

Во время опроса россиянам предложили выбрать между двумя вариантами – сократить рабочую неделю на один день или рабочий день на час. В итоге 43% выступили за сокращение рабочего дня, а 41% – за сокращение рабочей недели.

Однако более половины граждан (54%) уверены, что в ближайшие три-пять лет эта идея не будет реализована, 23% думают, что она все-таки будет введена, еще 23% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 24–25 августа в 104 населенных пунктах, 53 регионах России при участии 1,5 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить свою позицию о перспективах нововведения.

Также Медведев отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.