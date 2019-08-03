Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Инцидент произошел 1 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

В сообщении ВМС Финляндии говорится, что минный заградитель Hämeenmaa вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. «Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию», – передает РИА «Новости» заявление финских ВМС.

В Финляндии добавили, что по данному факту начато расследование.

Начальник штаба ВМС страны Туомас Тииликайнен заявил, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд. Он подчеркнул, что ошибка не связана с провокацией и не несла злого умысла.

В июле Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для определения трех российских самолетов над Балтийским морем.

В начале года в Финляндии заявляли о вылете самолетов F/A-18 для сопровождения российских Су-27.