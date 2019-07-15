Финляндия подняла истребители над Балтикой из-за российских самолетов

Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для определения трех российских самолетов над балтийским морем, об этом сообщили ВВС страны.

«15 июля финские ВВС F / A-18 на самолете № QRA были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter финских ВВС.

Ведомство отметило, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство Финляндии.

В июне британские самолеты неоднократно сопровождали российские самолеты, пролетавшие в международном воздушном пространстве к северу от Эстонии. 15 июня Typhoon поднимали в воздух для сопровождения Су-30 и транспортника Ил-76, которые летели в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда.

25 июня Британские ВВС дважды подымали в воздух с базы в Эстонии истребители для сопровождения российских бортов.