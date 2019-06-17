Опубликовано видео сопровождения британскими истребителями российских Су-30СМ

В Сети появилось видео, на котором видно, как истребители ВВС Великобритании Typhoon сопровождают российские самолеты Су-30СМ в небе над Балтикой.

Видео опубликовано на YouTube-канале Shelest Media. Датой указано 16 июня, однако позже минобороны Великобритании сообщило, что истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon поднимались с военного аэродрома Эмари в Эстонии на сопровождение российских самолетов 14 и 15 июня, передает ТАСС.

14 июня британские самолеты сопровождали российский истребитель Су-30, который летел в международном воздушном пространстве к северу от Эстонии.

15 июня «Тайфуны» поднимали в воздух для сопровождения Су-30 и транспортника Ил-76, которые летели в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда, отметили в британском ведомстве. Также в воздух поднимались самолеты ВВС Финляндии.

Подчеркивается, что процедура сопровождения проводилась в «профессиональной манере» с соблюдением безопасной дистанции.

11 июня также сообщалось о сопровождении британскими самолетами российских самолетов у границ Эстонии.

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