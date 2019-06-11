Британские истребители сопроводили российские самолеты у границы Эстонии

Британские истребители Typhoon, которые базируются в Эстонии, осуществили сопровождений российских военно-транспортных самолетов, приблизившихся к воздушным границам прибалтийской страны. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Британские истребители 10 июня вылетели с базы Эмари для сопровождения российского Ан-24, пролетавшего с южной стороны в международном воздушном пространстве, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

«Приблизительно через десять минут, нам была поставлена новая задача: сопровождать Ан-26, который двигался по тому же маршруту», – отметили в британском минобороны.

Сопровождение проводилось в штатном режиме без угроз безопасности, подчеркнули британские военные.

Ведомство уточнило, что с 3 мая Великобритания сменила Германию для патрулирования воздушного пространства Балтии, за это время истребители уже шесть раз сопровождали другие самолеты.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что 10 июня Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.

С 4 по 15 июня в районе Балтийского моря проходят крупнейшие морские учения НАТО Baltops. Организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля-штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.