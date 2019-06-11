Российский Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, передает РИА «Новости».

«Над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели... Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», – сообщили в военном ведомстве.

Российский летчик доложил об идентификации самолетов и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех мер безопасности.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, с 4 по 15 июня в районе Балтийского моря проходят крупнейшие морские учения НАТО Baltops. Организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.

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