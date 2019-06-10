НАТО увязало свои учения на Балтике с Крымом

Комментируя учения НАТО в Балтийском море, официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что ситуация в регионе ухудшилась после воссоединения Крыма с Россией.

Она заверила, что учения НАТО Baltops «не направлены против кого-либо», но подчеркнула, что «обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась». По словам Лунгеску, Балтика «имеет жизненно важное стратегическое значение» для НАТО, передает РИА «Новости».

Напомним, в учениях принимают участие около 8,6 тыс. военных из США и стран Европыв, задействовано до 40 кораблей, судов и подводных лодок. За ними будут следить ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень».

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