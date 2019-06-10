НАТО увязало свои учения на Балтике с Крымом

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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Четыре самые вероятные причины гибели человечества

Геофизические и геокосмические угрозы представляют большую опасность для жизни на Земле Фото: «2012», Sony Pictures
Угроза уничтожения земной цивилизации продолжает будоражить умы как в России, так и на Западе. Пока ученые разных стран спорят между собой о сценариях конца света, ни одна международная организация и ни одно государство мира так и не начали системно заниматься обеспечением безопасности цивилизации как таковой. Однако у человечества всегда будет минимум один путь к спасению. Подробности...
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Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

Майя Санду и Зинаида Гречаный могут удержать Молдавию от кровопролития Фото: Gleb Garanich/Reuters,
Dumitru Doru/EPA/ТАСС
В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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            НАТО увязало свои учения на Балтике с Крымом

            10 июня 2019, 00:45

            Текст: Антон Антонов

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            Комментируя учения НАТО в Балтийском море, официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что ситуация в регионе ухудшилась после воссоединения Крыма с Россией.

            Она заверила, что учения НАТО Baltops «не направлены против кого-либо», но подчеркнула, что «обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась». По словам Лунгеску, Балтика «имеет жизненно важное стратегическое значение» для НАТО, передает РИА «Новости».

            Напомним, в учениях принимают участие около 8,6 тыс. военных из США и стран Европыв, задействовано до 40 кораблей, судов и подводных лодок. За ними будут следить ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень».

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