«Стойкий» и «Бойкий» назначены следить за учениями НАТО на Балтике

Военно-дипломатический источник сообщил, какие российские корабли будут следить за учениями ВМС НАТО Baltops–2019.

Учения стартуют 9 июня в Балтийском море, передает ТАСС.

За ними будут следить ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Кроме того, Россия применит средства разведки.

В Baltops–2019 задействуют до 40 кораблей, судов и подводных лодок. В учениях примут участие 18 государств.

6 июня в Балтийское море вошли 15 кораблей НАТО.

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