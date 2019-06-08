«Стойкий» и «Бойкий» назначены следить за учениями НАТО на Балтике

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 01:29  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа – и цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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            «Стойкий» и «Бойкий» назначены следить за учениями НАТО на Балтике

               8 июня 2019, 01:25
            Фото: mil.ru
            Текст: Антон Антонов

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            Военно-дипломатический источник сообщил, какие российские корабли будут следить за учениями ВМС НАТО Baltops–2019.

            Учения стартуют 9 июня в Балтийском море, передает ТАСС.

            За ними будут следить ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Кроме того, Россия применит средства разведки.

            В Baltops–2019 задействуют до 40 кораблей, судов и подводных лодок. В учениях примут участие 18 государств.

            6 июня в Балтийское море вошли 15 кораблей НАТО.

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