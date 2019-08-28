Захарова отреагировала на освобождение Вышинского

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что освобождение руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи – это шаг на пути к справедливости.

«Освобождение Вышинского из-под стражи – это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», – сказала Захарова РИА «Новости».

О справедливости решения заявила и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста», – подчеркнула она, передает ТАСС.

Также освобождение Вышинского прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: «Отличная новость! Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны».

Ранее стало известно, что представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина».

В итоге суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения он заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» заявлял, что его задержание основано на «абсурдных и лживых обвинениях».

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