В Волгоградской области рекультивируют свалку с 1,5 млн кубометров отходов

В городе Камышин Волгоградской области рекультивируют крупную свалку, где накопилось 1,5 млн кубометров отходов. Специалистам предстоит сформировать рельеф и перезахоронить отходы.

«Город растет, естественно, ближе свалка стала. Пятого микрорайона не было, вот он, через дорогу», – отметил местный житель Александр Сивухин, передает ГТРК «Волгоград-ТРВ».

Официально свалка была закрыта пять лет назад, тогда объем мусора уже составлял 1,5 млн кубометров. А в 2018 году был разработан проект по ликвидации, который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Благодаря взаимодействию администрации региона и руководства области с Минприроды РФ проект Волгоградской области по ликвидации свалки был поддержан федеральным центром, и мероприятие включено в состав нацппроекта «Экология», – сообщил замначальника отдела комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Андрей Алексиков.

Специалисты уже начали работы по формированию рельефа территории, после чего приступят к захоронению отходов – их изолируют с помощью натуральных сорбентов, которые уже завезены на площадку.

«Сначала идет выравнивание, определенной конфигурации делаются эти свалочные массы. Затем обрабатывается слоем опоки 20-сантиметровым. Потом слоем песка, закрывается это пленкой соответствующей, и дальше опять используется песок и небольшое количество грунта», – пояснил заведующий кафедрой ВолгГТУ, заслуженный эколог России Владимир Желтобрюхов.

Территория этой свалки занимает 42 гектара земли. Планируется, что в 2020 году на этом месте будет зеленый массив.

Ранее вопрос о закрытии свалки у Жуковского возник после аварийной посадки самолета, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь расположенные вблизи аэропорта мусорные объекты.