Стало известно об отказе суда закрывать свалку у Жуковского

Житель Подмосковья Евгений Илатовский в 2012 году пытался бороться со свалкой возле аэропорта Жуковский, однако суд счел ее неопасной для авиации и отказался ее закрывать.

Письмо Илатовского опубликовал в своем блоге военный эксперт Борис Рожин. Житель Подмосковья прислал видео, на котором запечатлено множество чаек, на этой неделе «посадивших» самолет.

Также Илатовский напомнил слова замминистра ЖКХ Московской области Алексей Пятанова.

«Мы считаем, что ухудшение орнитологический обстановки не должно быть поставлено в вину оператору, поскольку туда привозится мусор и он перегружается из малотоннажного транспорта в крупнотоннажный и дальше уходит на объекты переработки отходов. Мусор там не накапливается. С учетом того, что пятно воздействия этих отходов очень ограничено и тут постоянно движется народ и техника, то это не то место, которое привлекает птиц. Работающая техника и люди отпугивают птиц. И это никак на ситуацию не влияет», – говорил чиновник.

Житель Подмосковья также опубликовал решение суда по его иску 2012 года – он пытался через суд запретить размещать отходы вблизи аэропорта.

Суд отказал Илатовскому в удовлетворении исковых требований. На заседании представитель оператора свалки ООО «Экосервис» заявил, что участок находится в стадии очистки под асфальтировку, а мусора там якобы нет. Однако свидетель со стороны Илатовского подтвердила, что на полигон несанкционированно свозили мусор.

Тем не менее суд прислушался к стороне ответчика и отказался удовлетворить требования Илатовского.

Между тем в пятницу министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что эксперты не выявили превышенное количество птиц на двух пунктах перевалки отходов у аэропорта Жуковский.

Власти Подмосковья также сообщили об отсутствии корма для птиц на свалке рядом с Жуковским, но допустили перенос мусороперегрузочной станции в другое место.

В то же время Росприроднадзор подтвердил, что вблизи Жуковского есть свалка.

Обсуждение проблемы началось после аварийной посадки самолета, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь расположенные вблизи аэропорта мусорные объекты.

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