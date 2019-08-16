Комиссия не выявила аномального количества птиц на свалках возле Жуковского

Эксперты не выявили превышенное количество птиц на двух пунктах перевалки отходов у аэропорта Жуковский, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Мы с коллегами сошлись во мнении, что сегодня мы не можем зафиксировать наличие какой-то орнитологической аномалии. На Глушице (озеро) мы не видели птиц, кроме последнего участка, где мы видели несколько уток», – цитирует РИА «Новости» Куракина .

При это он отметил, что в пункте, где осуществляется перевалка отходов, птицы были, но не в аномально большом количестве.

По словам Куракина, комиссия продолжит наблюдать за объектом. В частности, Росприродназдор проведет необходимые мероприятия, чтобы разработать меры по улучшению экологической обстановки.

Между тем, следователи оценивают работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку в районе аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

СК изучает техническую документацию в рамках уголовного дела. Кроме того, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно, и организовано изучение и оценка орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб.

Ранее власти Подмосковья допустили перенос мусороперегрузочной станции от Жуковского в другое место.

Обсуждение проблемы началось после аварийной посадки самолета, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь расположенные вблизи аэропорта мусорные объекты. Между тем ранее власти Подмосковья сообщили об отсутствии корма для птиц на свалке рядом с Жуковским.

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