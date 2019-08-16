Власти Подмосковья не нашли корма для птиц на свалке рядом с Жуковским

На незаконную свалку вблизи озера Глушица рядом с Жуковским больше не завозятся бытовые отходы, которые могли бы привлекать птиц, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Незаконная свалка строительных и бытовых отходов по улице Наркомвод (вблизи озера Глушица), где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы. Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков, на которых были обнаружены навалы. При участии минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок... Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», – сообщили в областном минэкологии, передает РИА «Новости».

Там же добавили, что в первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. По данным ведомства, на сегодняшний день бытовые отходы на свалку не завозятся.

Кроме того, добавили в министерстве, «примерно в одном километре от аэродрома находится перегрузочная станция ООО «Экосервис», которая в прежние годы привлекалась к ответственности за экологические нарушения». «Из наиболее вопиющих – создание навалов мусора высотой до двух метров без каких-либо укрытий (навесов) и отсутствие системы сбора дождевых и талых вод, текущих по территории станции», – говорится в сообщении.

По этому факту был составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в Красногорский городской суд. В настоящее время на перегрузочной станции не допускается большое скопления отходов.

В то же время, по мнению представителей ведомства, «с точки зрения миграции птичьих стай аэропорт Жуковский расположен неудачно»: вблизи находится значительное количество водных объектов, где живут и питаются чайки. Так, нахождение птиц рядом с озером Глушица характерно для всех водоемов Подмосковья, но большого скопления чаек, которые могли бы создавать угрозу самолетам 16 августа, обнаружено не было. Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает, отметили в ведомстве.

Примечательно, что еще в четверг в ведомстве говорили, что «предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет». Позже в тот же день Росприроднадзор сообщил, что незаконная свалка найдена в двух километрах от аэропорта Жуковский.

Самолет А321, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле. Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, попавших в двигатель.