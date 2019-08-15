Росприроднадзор подтвердил наличие свалки вблизи Жуковского

В Росприроднадзоре подтвердили, что вблизи аэропорта Жуковский, из которого вылетел совершивший аварийную посадку из-за попадания птиц в двигатель А321, располагается несанкционированная свалка.

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта «Жуковский» Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис» и несанкционированная свалка отходов», – цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Ранее Минприроды потребовало проверить свалки около аэропорта Жуковский. Авиаэксперт рассказал, что наличие свалок вблизи аэропортов серьезно угрожает безопасности полетов. При этом о столкновении самолета с птицами из-за свалок предупреждали еще два года назад.

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Самолет А321, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершилаварийную посадку на кукурузном поле. Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, попавших в двигатель.