Авиакатастрофу из-за свалок у Жуковского предсказали два года назад

Еще в 2017 году член комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Елена Гришина говорила, что ситуация с мусорными свалками в Жуковском может привести к авиакатастрофам.

«Рядом находится аэропорт Жуковский, принимающий рейсы из стран СНГ. То количество чаек, которые гнездятся на озере Глушица, могут привести к авиакатастрофам», – говорила она в интервью порталу Mosaica в мае 2017 года.

По ее словам, ситуация с навалами мусора сложилась на территории более 40 гектаров в городе Жуковский.

«Она (ситуация) перешла в разряд природной катастрофы, которая может нанести серьезный урон не только экологической безопасности региона, но и в целом национальной безопасности», – говорила она.

На авиационных форумах тоже обсуждают проблемы аэропорта Жуковский. Один из пользователей соцсетей говорит, что там действительно очень много птиц – это он видел во время работы там в 2016-2018 годах.

«Что на взлете с этим курсом, что при посадке птицы – «нормальное» явление там», – написал он.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. За медицинской помощью обращались 74 человека.

Сообщалось, что птицы, с которыми столкнулся самолет, обитали на расположенной рядом свалке.