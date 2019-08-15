Минприроды потребовало проверить свалки у аэропорта в Жуковском

Министерство природных ресурсов и экологии России потребовало провести проверку свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе аэропорта в Жуковском, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минприроды России настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ – Московской области», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Как отметили в министерстве, по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данные о размещении в контрольном радиусе объектов ТКО у Минприроды России отсутствуют, добавили в пресс-службе ведомства.

Утром в четверг самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. После отрыва от ВПП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось, обитали на расположенной рядом свалке.

Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.