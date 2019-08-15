Минэкологии Подмосковья отреагировало на сообщения о свалках под Жуковским

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин не подтвердил сообщения о том, что причиной аварийной посадки самолета А321 вблизи аэропорта Жуковский стали свалки.

«Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта Жуковский стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений», – заявил Куракин, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что за территорией аэропорта расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, попали в двигатель самолета и стали причиной аварии.

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в километре от ВПП. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков.