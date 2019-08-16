Власти Подмосковья допустили перенос мусороперегрузочной станции от Жуковского

Власти Московской области могут начать переговоры о переносе мусороперегрузочной станции «Экотранс» у аэропорта Жуковский в другом место, сообщил заместитель председателя правительства – министр экологии региона Дмитрий Куракин.

«Может быть два подхода. Первый – переговоры с предприятием, когда они сочтут, что их деятельность на другом участке для них будет более эффективной, в том числе с учетом претензий надзора за ними. Эти мероприятия усилятся (надзор за работой перегрузки). Второй вариант – принудительные действия органов власти, которые могут быть совершены при установлении и подтверждении факта правонарушений, с которым законодатель связывает именно такой вид ответственности – прекращение деятельности предприятия», – сказал Куракин, передает ТАСС.

По его словам, вопрос пока остается открытым. При этом продолжаются судебные разбирательства с собственником площадки по предписаниям, которые были выданы весной. Пока движения иска приостановлено. Зампред добавил, что проверит причину приостановки по этому делу.

Обсуждение проблемы началось после аварийной посадки самолета, в двигатели которого попали птицы. Орнитологи считают, что чаек могли привлечь расположенные вблизи аэропорта мусорные объекты. Между тем ранее власти Подмосковья сообщили об отсутствии корма для птиц на свалке рядом с Жуковским.