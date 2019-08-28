«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и завершил выступление в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу греческого футбольного клуба. В составе «Краснодара» отличился полузащитник Даниил Уткин, у «Олимпиакоса» дубль оформил нападающий Юссеф Эль-Араби, передает ТАСС.

«Олимпиакос» пропустил первый мяч за шесть отборочных матчей в Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде клуб прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем – турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0), после чего продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 14 матчей (13 побед и одна ничья).

Краснодар» завершил выступление в Лиге чемпионов и начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. В групповом этапе Лиги чемпионов от России выступят петербургский «Зенит», который будет в первой корзине, и московский «Локомотив».

Также в Лиге Европы на групповом этапе выступит ЦСКА. Московский «Спартак» проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской «Браги».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 29 августа в Монако, Лиги Европы – 30 августа. Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 17 сентября, Лиги Европы – 19 сентября.

На прошлой неделе «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.