ФК «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче квалификации Лиги чемпионов

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» на арене «Караискакис» в городе Пирей обыграл российский «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческого футбольного клуба. Голы забили Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89), передает ТАСС.

«Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 13 матчей (12 побед и одна ничья). В текущей квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» провел пятый матч, во всех играх клуб не пропустил ни одного мяча.

Этот матч стал 28-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, пять раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после шести матчей. В седьмом туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», который идет вторым.