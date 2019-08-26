Новый мэр Риги выступил с категоричным заявлением по поводу памятника советским воинам

Новый мэр Риги Олег Буров заявил, что памятник советским воинам-освободителям в городе останется на месте.

«Его [памятник] ждет следующая судьба: он был, есть и будет. Я хочу сказать: у всех есть радикалы. Я призываю россиян не реагировать на заявления некоторых представителей [латвийских] политических партий. Памятник не будут сносить», – пояснил Буров в интервью ТАСС.

Напомним, Буров был избран мэром Риги в конце августа.

Латвийский активист и публицист Владимир Линдерман, комментируя газете ВЗГЛЯД избрание Олега Бурова новым мэром, заявил, что по политическим взглядам Буров ближе к латышским националистам.