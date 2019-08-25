Тюменские врачи отказались принимать девушку с отеком легких

В Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России врачи отказались принимать девушку, у которой начался отек легких, так как до окончания их смены оставалось пять минут, сообщают СМИ со ссылкой на видео инцидента.

Девушку пришлось перевозить в другую больницу, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным СМИ, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Друг пациентки рассказал, что инцидент произошел в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА России, он заснял, как врачи объясняют, почему не могут оказать девушке помощь.

Департамент здравоохранения Тюменской области назвал инцидент недопустимым. Больница, в которую привезли девушку, находится в федеральном подчинении, но медпощь должна оказываться любому жителю Тюмени.