МИД напомнил Вашингтону о россиянах в тюрьмах США

МИД России в ответ на призыв посольства США в Москве отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана напомнило о гражданах России, которые также испытывают проблемы со здоровьем, заключенных в американских тюрьмах.

«А «пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежавшую медпомощь» – это только к Полу [Уилану] относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек – граждане России, многие болеют. Отпускайте», – заявило российское ведомство в ответ на сообщение американского посольства, передает ТАСС.

Ранее там сообщили, что здоровье Пола Уилана под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово якобы отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр. «Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь», – указали американские дипломаты.

23 августа суд отказал в отводе прокурора из процесса американца Пола Уилана.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. У него были найдены документы, содержащие гостайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу друга.

В мае адвокат рассказал, что обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями.

А в июне американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за якобы ненадлежащего обращения в СИЗО с арестованным американцем Полом Уиланом.

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