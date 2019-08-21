В Госдуме оценили идею о «первосентябрьском капитале»

Государство и так помогает нуждающимся семьям накануне 1 сентября, и финансовая помощь для сбора ребенка в школу нужна далеко не всем российским родителям, заявили газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и его председатель Вячеслав Никонов.

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал», которая будет полезна родителям российских школьников, испытывающих финансовые затруднения в подготовке ребенка к новому учебному году.

«Особой новизны я в этом не вижу, во многих регионах нашей страны эта форма поддержки используется, в том числе и в Москве, но она адресная, она идёт на малоимущие, на многодетные семьи», - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в России есть достаточное количество родителей, способных самостоятельно, без финансовой поддержки государства подготовить ребенка в школу. «Есть значительная часть общества, которой это не нужно», - уточнил депутат.

По словам Онищенко, в материальной поддержке будут нуждаться в основном дети из малоимущих семей в труднодоступных российских регионах, и в меньшей степени жители Москвы и Санкт-Петербурга. «Сам факт оказания такой помощи, безусловно, должен быть, другое дело, его надо расширять и индивидуализировать, разным детям по-разному давать и в разных возрастных категориях», - добавил он.

Глава комитета Вячеслав Никонов заявил газете ВЗГЛЯД, что поддерживает инициативу Чернышова, однако считает, что необходим будет строгий контроль за ее соблюдением. Он также отметил, что помощь должна быть в первую очередь адресной.

«В конкретном случае важно, чтобы деньги ушли тем, кто в этом нуждается, и действительно на образовательные цели, а, скажем, не на алкоголь», - уточнил собеседник газеты.

В России уже есть единовременное пособие к началу учебного года, его размер разнится в зависимости от региона - от 1,5 тыс. до 12 тыс. рублей. Обычно на соответствующую выплату имеют право неполные, многодетные семьи, малоимущие категории граждан и те, где есть родители-инвалиды.