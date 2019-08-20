Путин и Макрон обсудили Сибирь

Будущее России полностью связано с Европой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Макрон в Twitter рассказал, о чем говорил с Путиным.

Он вновь повторил, что «верит в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», передает ТАСС.

Макрон сообщил, что обсудил с российским президентом пожары в Сибири и таяние вечной мерзлоты. Он выразил поддержку решению России, которая «прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата», запустить ратификацию Парижского соглашения. Данный шаг Париж считает «сильным символическим жестом». По словам Макрона, необходимо «следовать этому пути».

Кроме того, Макрон и Путин «выразили приверженность» урегулированию ситуации в Ливии.

Президент Франции призвал к прекращению огня в провинции Идлиб в Сирии.

Напомним, лидеры двух стран не делали совместного заявления после встречи, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД