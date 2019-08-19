У пострадавшей от действий полиции в Москве девушки не нашли признаков сотрясения мозга

Врачи не обнаружили признаков сотрясения мозга у пострадавшей при задержании после незаконной акции 10 августа Дарьи Сосновской. Об этом заявили несколько медиков, осматривавших девушку после инцидента.

Как сообщает НСН, за три дня после инцидента Сосновская обратилась в три разных медучреждения, зачастую с противоречивыми жалобами.

Так, по словам врача травматологического пункта поликлиники № 219 Нурмамата Ырысбекова, который осматривал Сосновскую 11 августа, признаков черепно-мозговой травмы у девушки не наблюдалось.

«При осмотре волосистой части головы и грудной клетки справа видимых повреждений, гематом, ссадин не выявлено. Я спросил, была ли рвота, потеря сознания – такого не было. После осмотра направлена была на рентген-обследование: рентгенография черепа и грудной клетки справа. По результатам осмотра и рентген-обследования диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга» исключен», – заявил врач.

После этого, 12 и 13 августа, девушка повторно обратилась за медицинской помощью, заявив, что при ударе по голове 10 августа теряла сознание. При этом врачи подчеркивают, что ориентировались только на слова пациентки, поскольку диагностические исследования не показали объективных признаков сотрясения мозга.

«По данным компьютерной томографии костно-травматических изменений у пациентки не отмечалось», – отметил врач-невролог городской поликлиники № 115 Александр Плотников.

В то же время коллеги Сосновской утверждают, что были обескуражены сообщениями СМИ о том, что у девушки диагностировано сотрясение мозга. Как сообщил ее руководитель Сергей Кобзарь, в понедельник, 12 августа, Сосновская в штатном порядке вышла на работу и на плохое самочувствие не жаловалась.

Примечательно, что на приеме у врача 13 августа Сосновская жаловалась на многократную рвоту накануне, 12 августа, в день, когда она была на работе, общалась с коллегами и не сообщала о планах идти на больничный. Невролог Александр Плотников добавляет, что на повторном приеме 16 августа Дарья Сосновская уже не предъявляла жалоб и была выписана на работу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после акции оппозиции 10 августа, один из них бьет ее в живот. При этом позже СМИ сообщили, что у пострадавшей нашли черепно-мозговую травму. Девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

В понедельник, 19 августа, Таганский суд Москвы не стал рассматривать административный материал в отношении Сосновской, административный материал возвращен в ОВД «Таганское».