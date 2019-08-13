У пострадавшей от удара полицейского в Москве девушки нашли черепно-мозговую травму

Медики зафиксировали у Дарьи Сосновской, которую на митинге-концерте в центре Москвы ударил в живот полицейский, закрытую черепно-мозговую травму, сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

«Врачи ГКБ (номер) 67 выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. От госпитализации Дарья отказалась», – сказала ТАСС Молоканова.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после согласованной акции 10 августа, один из них бьет ее кулаком в живот. После случившегося девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

В субботу в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.