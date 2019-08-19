Суд вернул в ОВД дело пострадавшей от действий полиции в Москве девушки

Таганский суд Москвы не стал рассматривать административный материал в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей от действий сотрудника полиции на несогласованном шествии 10 августа, административный материал возвращен в ОВД «Таганское».

«Административный материал возвращен в органы, составившие протокол в связи с выявленными недостатками», – сказала представитель суда, передает ТАСС.

По словам адвоката девушки Татьяны Молокановой, материал возвращен в связи с процессуальными нарушениями. «Мы надеемся, полиция установит, что никакого административного нарушения не было со стороны Дарьи», – отметила защитник.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое полицейских задерживают девушку после акции оппозиции 10 августа, один из них бьет ее в живот. У пострадавшей нашли черепно-мозговую травму. После случившегося девушка попросила возбудить дело против сотрудника полиции по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».