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Рособрнадзор вынес предостережения четырем вузам
Надзорное ведомство выявило риски нарушений в сфере образования, направив официальные предупреждения руководству аграрного, технологического, гуманитарно-экономического и классического университетов.
Соответствующая информация появилась в официальном канале ведомства на платформе «Макс», передает РИА «Новости».
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования», – говорится в сообщении.
Официальные документы направлены Белгородскому государственному аграрному университету имени Горина и Кубанскому государственному технологическому университету. Кроме того, аналогичные меры приняты в отношении Московского гуманитарно-экономического и Челябинского государственного университетов.
Сведения о проведенных профилактических мероприятиях уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий. Теперь образовательным организациям предстоит устранить выявленные недочеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Рособрнадзор направил официальные предостережения руководству трех высших учебных заведений Москвы.
В середине мая надзорный орган вынес аналогичные предупреждения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.
В феврале регулятор потребовал от семи учебных заведений устранить риски несоблюдения обязательных государственных норм.