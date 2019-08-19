Погребинский: Зеленский на встрече с Нетаньяху показал себя несерьезным и некомпетентным

«Это не тот случай, когда можно сказать «а мы не в курсе, как Израиль к этому отнесется». Наш молодой президент выставляет себя в виде несерьезного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом.

«Это просто детский лепет. Ведь хорошо известно, что Израиль категорически возражает против объявления геноцидом не только украинской, но и казахской, русской и многих других трагедий. Это совершенно известная и ясна позиция. Даже варианта, что Нетаньяху скажет «я подумаю», быть не может», – пояснил Погребинский.

«Чтобы предлагать такое – надо быть просто дураком. Зеленский регулярно демонстрирует себя в этом качестве. И подставляют Зеленского, причем уже не первый раз, сотрудники МИД, которые политически представляют старую команду. И это не тот случай, когда можно сказать «мы не в курсе, мы не знаем, как Израиль к этому отнесется». Известно как! Я сожалею, потому что наш молодой, подающий надежды президент выставляет себя в виде несерьезного некомпетентного человека», – заключил Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его признать «голодомор» 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать «голодомор» актом геноцида украинского народа», – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский избегал темы «голодомора» в публичных выступлениях. При этом на Украине его критиковали за то, что он позволял себе шутки над этой темой.

Стоит отметить, что во время голодомора в СССР погибли порядка восьми миллионов человек. Из них на Украине – 3-3,5 млн, еще 2 млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР.

Однако в 1990-х годах украинские политики начали говорить о голоде 30-х годов как о «геноциде украинцев». В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, которая узаконила это мнение.

Украину в этих заявлениях поддерживали США на волне антироссийской кампании на Западе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как миф о «голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским.

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