Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок, сообщили в управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасателям приходится откачивать воду с затопленных городских улиц, передает РИА «Новости».

На откачке с низменных участков улиц Азовской, Несербской и участка автодороги в селе Веселом работают три единицы техники МЧС.

Подъем уровня воды зафиксирован в реках Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста. Однако, уточняется, что пока реки не вышли из берегов, и подтопленных домовладений нет.

В настоящее продолжается работа мониторинговых групп за контролем обстановки.

В субботу утром на Сочи обрушился сильный ливень. Местные жители продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео потопа.

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район.